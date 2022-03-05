«Актрисой никто не считает»: Андреасян повторно обратился к Сысоевой, которую отправил во Львов

Как отметил режиссер, он всегда снимает в своих картинах только настоящих артистов.

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с Teleprogramma.pro снова высказался об актрисе Надежде Сысоевой, которая ранее сделала громкое заявление, что отказывается сниматься в его фильмах.

«Никогда ничего ей не предлагал и актрисой Надежду в киноиндустрии никто не считает! Как обычно написала глупость, а другие решили сделать из этого новость». Сарик Андреасян

Как отметил Андреасян, он снимает настоящих артистов, которые талантливы и известны по-настоящему. «Я ничего против Нади не имею. Пусть у нее все получится там, где она мечтает», — заявил Сарик Андреасян.

Ранее актриса Надежды Сысоева заявила, что всегда мечтала о Голливуде, а теперь ее планы в одночасье рухнули. Она заявила, что не хочет играть в картинах Сарика Андреасяна. В ответ режиссер посоветовал ей поехать во Львов «поднимать местный Театр эстрады».

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