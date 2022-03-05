Похожа на маму: сын Заворотнюк показал свою избранницу

У Анастасии Заворотнюк трое детей. Дочь Анну и сына Майкла она родила от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, а дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева.

Накануне Майкл показал в соцсетях совместное фото со своей избранницей, заявив тем самым о серьезности своих намерений. Девушку зовут София. Фолловеры решили, что она – копия «моей прекрасной няни».

«Как похожа на Анастасию! Копия мамы! Красивая пара», — писали пользователи Сети.

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Напомним, несколько последних лет Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Актриса живет в своем особняке в Крекшино с мамой, мужем Петром Чернышевым и дочкой Милой.

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