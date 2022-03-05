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«Опять обнажаться стала?»: Волочкову заподозрили в очередном расставании

Балерина поделилась откровенным снимком.

«Опять обнажаться стала?»: Волочкову заподозрили в очередном расставании
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

На днях Анастасия Волочкова объяснила фолловерам, что никак не будет комментировать сложившуюся ситуацию. Ведь ее задача как артистки, дарить людям радость. Именно поэтому балерина продолжает публиковать в своем инстаграме развлекательный контент.

Накануне она поделилась снимком, на котором позировала в боди, выставив на всеобщее обозрение свои прелести. Пользователи Сети заподозрили, что Анастасия рассталась со своим новым возлюбленным, ведь на снимке у нее были заплаканные глаза.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/

«Приняла на грудь и пошла вразнос. С очередным рассталась, опять обнажаться стала?» — писали пользователи Сети.

Напомним, с новым возлюбленным Дмитрием Анастасия Волочкова начала встречаться пару недель назад. Он младше балерины на 26 лет.

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