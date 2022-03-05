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«Вы знаете, кому вы вообще пишите?»: Омаров возмутился тем, что его приглашают в диванные войска Украины

Об этом бизнесмен сообщил в своем инстаграме.

«Вы знаете, кому вы вообще пишите?»: Омаров возмутился тем, что его приглашают в диванные войска Украины
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow/

Звезды шоу-бизнеса жалуются на то, что сталкиваются с хамством и даже угрозами в соцсетях. Подписчики Курбана Омарова пошли дальше, отправив ему необычное приглашение. Об этом бизнесмен рассказал в своем микроблоге.

Курбан Омаров
Курбан Омаров. Скриншот: instagram.com/zimamoscow/

«Вы посмотрите, какая хр…нь мне в директ прилетает. Официальное приглашение в диванные войска Украины. Ребята, ало, вы знаете, кому вы вообще пишите?» — возмутился Омаров.

Накануне Курбан высказался по поводу некоторых санкций, которые у него вызывают только улыбку. Речь идет о запрете вывоза кошек на международные выставки.

Напомним, несколько дней назад Курбан Омаров вернулся из Италии. В Риме его задержала местная полиция. После ночи, проведенной в участке, бизнесмен был освобожден.

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