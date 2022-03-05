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«Попрошу следить за своим языком»: фигурист Соловьев высказался на фоне происходящих событий

Олимпийский чемпион попросил всех быть добрее.

«Попрошу следить за своим языком»: фигурист Соловьев высказался на фоне происходящих событий
Дмитрий Соловьев. Скриншот: instagram.com/dmitry_solovyev/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев решил высказать свою точку зрения на фоне происходящих событий. Спортсмену, как и многим другим известным личностям, тоже поступают злобные комментарии.

Дмитрий Соловьев
Дмитрий Соловьев. Скриншот: instagram.com/dmitry_solovyev/

«Я не испытываю негативных эмоций ни к кому, чего и вам желаю! Впредь, попрошу следить за своим языком и смотреть кому вы пишите свои озлобленные сообщения и комментарии с угрозами, хамством и ненавистью ко всему живому» , — написал Соловьев.

Также фигурист поддержал российских паралимпийцев, которых отстранили от участия на Играх в Пекине. Дмитрий пожелал им мужества в этой ситуации.

Напомним, специальная операция России на Украине началась 24 февраля.

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Дмитрий СоловьевПаралимпийские игры-2022паралимпийцыСпецоперация на Украине