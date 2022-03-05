«Попрошу следить за своим языком»: фигурист Соловьев высказался на фоне происходящих событий

Олимпийский чемпион попросил всех быть добрее.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев решил высказать свою точку зрения на фоне происходящих событий. Спортсмену, как и многим другим известным личностям, тоже поступают злобные комментарии.

«Я не испытываю негативных эмоций ни к кому, чего и вам желаю! Впредь, попрошу следить за своим языком и смотреть кому вы пишите свои озлобленные сообщения и комментарии с угрозами, хамством и ненавистью ко всему живому» , — написал Соловьев.

Также фигурист поддержал российских паралимпийцев, которых отстранили от участия на Играх в Пекине. Дмитрий пожелал им мужества в этой ситуации.

Напомним, специальная операция России на Украине началась 24 февраля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.