«Волочкова — 2»: сына Талькова высадили из самолета за то, что он отказался надевать маску

Музыкант Игорь Тальков-младший, сын знаменитого советского и российского певца и композитора Игоря Талькова, вступил в конфликт с сотрудниками авиакомпании Utair.

Бортпроводники попросили артиста надеть маску, а тот отказался, сославшись на то, что имеет право на «свободу волеизъявления», кроме того, в маске у него, якобы, может испортиться голос перед концертом. Игорь Тальков-младший рассказал, что направляется в Сыктывкар для выступления.

Музыкант предложил бортпроводникам альтернативу – прикрыть рот капюшоном, но они ответили, что по инструкции это должна быть именно маска.

В итоге бортпроводники все-таки высадили непослушного пассажира. Тальков организовал сбор средств себе на билет.

Видео на борту самолета снимал сам Игорь Тальков, выложив его в личный блог. Реакция фолловеров была разной. Кое-кто вспомнил недавное приключение с балериной Анастасией Волочковой, которая тоже не хотела надевать маску на нос, ссылаясь на то, что вокруг много пассажиров без защитных средств, а претензии именно к ней.

«Волочкова – 2», «Волочкова ты», «Игорь, если бы я была стюардессой, то закрыла бы глаза, что ты без маски», «А чего это сьемка запрещена?! Волочковой всегда можно, а нам нет?» — прокомментировали люди.

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