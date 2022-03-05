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Софи Тернер из «Игры Престолов» беременна от американского певца Джо Джонаса

У звезды сериала «Игра престолов» появится уже второй наследник.

Софи Тернер из «Игры Престолов» беременна от американского певца Джо Джонаса
Софи Тернер Фото: Globallookpress.com

Британская актриса Софи Тернер и американский певец, участник поп-группы Jonas Brothers Джо Джонас, скоро станут родителями во второй раз. Звезда сериала «Игра Престолов» беременна. Об этом сообщил Us Weekly.

Софи Тернер и Джо Джонас.
Софи Тернер и Джо Джонас. Фото: Globallookpress.com

26-летняя Тернер, сыгравшая в «Игре престолов» роль Сансы Старк, должна родить во второй раз приблизительно в середине лета этого года. Дочке звездной пары Уилле в настоящий момент всего полтора годика.

Напомним, роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк в многосерийном фэнтези «Игра престолов» была для Софи Тернер дебютной. В то же время она принесла ей наибольшую славу.

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беременнабеременностьДжо ДжонасИгра Престоловновости шоу-бизнесаСофи Тернер