«Теперь реально завидуем?»: жена Джанлуки Вакки похвасталась вещичками Prada, Dior и Dolce & Gabbana

Избранница «танцующего миллионера» устроила показ мод у себя дома.

Модель Шэрон Фонсека, которая смогла покорить сердце «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки, порадовала поклонников новым веселым видео.

В кадре красотка и модница лихо меняла наряды, примеряла вещи люксовых брендов вроде Prada, Dior и Dolce & Gabbana, составляя самые разнообразные образы – начиная от повседневных и заканчивая светскими. И во всех душечка была хороша!

Этот домашний показ мод немало впечатлил публику, среди которой нашлись и россияне.

«Ну что девочки, теперь реально завидуем?», «Да уж, нам эти шмоточки скоро только сниться будут», — обозначились пользователи Сети.

Напомним, Джанлука Вакки женился на Шэрон Фонсеке в 2020 году. Буквально через пару месяцев после скромной свадьбы «для своих» у них родилась дочь. Модель младше своего 54-летнего мужа на 27 лет.

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