Роскомнадзор подтверждает начало блокировки Twitter

После блокировки социальной сети Facebook Роскомнадзор взялся за Twitter.

Отметим, что Twitter принадлежит крупной американской компании Twitter Inc. Одним из основателей популярной соцсети является Джек Дорси.

Роскомнадзор подтвердил, что начал блокировку социальной сети Twitter.

Напомним, несколько часов назад российские пользователи заметили, что сайт Facebook перестал функционировать. А на официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о прекращении действия соцсети на территории России.

больше по теме Роскомнадзор заблокировал Facebook в России Об этом заявили в ведомстве.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»», – заявили в ведомстве.

К слову, пользователей Сети предупреждают и о блокировке сайта бронирования билетов Booking.com.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.