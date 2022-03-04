«Молочный цвет дополняет загар»: Бородина составила идеальный аутфит для пляжа в Дубае с вязаной юбкой

Ксения Бородина улетела с дочками и мамой в Дубай. Ведущая взяла с собой стильные наряды, чтобы блеснуть на местном побережье.

Звезда отметилась в модном платье с актуальным принтом, который сочетал в себе и древесный рисунок и окрас зверя.

Также Ксения Бородина вышла на променад по курорту в вязаном костюме с топом и узкой юбкой с разрезом.

Специально для Teleprogramma.pro лук прокомментировал стилист Руслан Громов.

«Вязаные летние вещи по-прежнему в тренде, и речь идет не только о платьях, юбках, топах, но и вязаные купальники будут вновь актуальны. Данный лук подчеркивает стройную фигуру телеведущей, а молочный цвет одежды дополняет бронзовый загар, к которому так всегда стремится Ксения. На мой взгляд, это идеальный аутфит для похода на пляж или просто прогулки у моря», — сказал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.