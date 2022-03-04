Посещал вечеринки Джеффри Эпштейна: бывшая жена Билла Гейтса поделилась подробностями развода

Поклонники американского предпринимателя Билла Гейтса в прошлом году были удивлены, что после 27 лет крепкого брака жена бизнесмена подала на развод.
Мелинда Гейтс только сейчас рассказала, что ее сподвигло на такое решение.
В СМИ появлялись предположения, что интрижка Гейтса с одной из своих сотрудниц стала настоящей причиной развода. Однако нашлась другая предпосылка к расторжению брака Мелинды и Билла Гейтсов.
Примечательно, что причина связана со скандально известным Джеффри Эпштейном. Финансист устраивал вечеринки, куда приглашал несовершеннолетних девушек и известных мужчин. Звезды и предприниматели могли вступать в интимную связь во время этих вечеринок.
Так, сын королевы Елизаветы II уже поплатился за такую связь с несовершеннолетней. Принц Эндрю заплатил крупную сумму за изнасилование несовершеннолетней у Эпштейна.
Что касается Билла Гейтса, его бывшая жена узнала о походах бизнесмена к Джеффри Эпштейну. Мелинда Гейтс не стала мириться с тем, что Билл Гейтс дружил с Джеффри Эпштейном, и подала на развод. Об этом знаменитость рассказала в eonline.com.
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