Посещал вечеринки Джеффри Эпштейна: бывшая жена Билла Гейтса поделилась подробностями развода

Поклонники американского предпринимателя Билла Гейтса в прошлом году были удивлены, что после 27 лет крепкого брака жена бизнесмена подала на развод.

Мелинда Гейтс только сейчас рассказала, что ее сподвигло на такое решение.

В СМИ появлялись предположения, что интрижка Гейтса с одной из своих сотрудниц стала настоящей причиной развода. Однако нашлась другая предпосылка к расторжению брака Мелинды и Билла Гейтсов.

Примечательно, что причина связана со скандально известным Джеффри Эпштейном. Финансист устраивал вечеринки, куда приглашал несовершеннолетних девушек и известных мужчин. Звезды и предприниматели могли вступать в интимную связь во время этих вечеринок.

Так, сын королевы Елизаветы II уже поплатился за такую связь с несовершеннолетней. Принц Эндрю заплатил крупную сумму за изнасилование несовершеннолетней у Эпштейна.

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Что касается Билла Гейтса, его бывшая жена узнала о походах бизнесмена к Джеффри Эпштейну. Мелинда Гейтс не стала мириться с тем, что Билл Гейтс дружил с Джеффри Эпштейном, и подала на развод. Об этом знаменитость рассказала в eonline.com.

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