Как не разругаться с близкими из-за политики, рассказал Лабковский

Психолог считает, что думать человек может разное. Главное, как он действует.

Знаменитый психолог, автор книг и ведущий Михаил Лабковский стал отвечать в личном блоге на горячие вопросы своих поклонников. Естественно, в первую очередь людей тревожит современная ситуация и желание остаться с трезвой головой в такой обстановке.

Ранее мы писали, что психолог посоветовал поклонникам переключиться на помощь другим людям в окружении. Это не только поможет близким, но и сохранит силу духа у того, кто не остался в стороне и проявил участливость.

В эту онлайн-консультацию Михаил Лабковский настоятельно рекомендовал не вступать ни в какие идеологические споры со своими друзьями и родными. Он убежден, что думать человек может все, что угодно. Главное — как он поступает.

«Скажите: «Я не хочу это обсуждать, не хочу, чтобы у нас с тобой были какие-то разногласия и непонимания из-за того, что мы по-разному относимся ко всему. У нас табу на разговоры, вызывающие разногласия, я отказываюсь на эту тему говорить! Мы с тобой будем общаться только о том, что не делает нас врагами», — посоветовал Лабковский.

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