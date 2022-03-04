Запасов еды – на неделю: стало известно, где у Кейт Миддлтон есть тайный бункер на случай катастрофы

Британская королевская семья основательно подготовилась к различным непредвиденным обстоятельствам.

The Mirror сообщил, что в Кенсингтонском дворце, где живут Кейт Миддлтон и принц Уильям, есть секретный тоннель и бункер. Тоннелем, к слову, уже пользовался принц вместе с братом Гарри и мамой, принцессой Дианой, когда они сбегали из дворца. Найти его практически невозможно.

Бункер оснащен 18-дюймовыми пуленепробиваемыми стенами. В нем можно спрятаться от ядовитого газа, бомб и террористических атак. Помещение имеет безопасные коммуникации, кровати, стиральную технику и достаточное количество еды и воды, чтобы члены королевской семьи могли прожить около недели.

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