Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

Об этом заявили в ведомстве.

Стало известно, что Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире социальную сеть Facebook на террриии Российской Федерации.

Facebook перестал открываться у большинства операторов России. А позже в самом ведомстве объяснили причину сбоев. Дело в том, что Роскомнадзор приостановил действие социальной сети в России.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации. С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах», — заявили на официальном сайте ведомства.

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