«Сцыкотно?»: Федункив объяснила, почему не хочет комментировать свою позицию по Украине

Многие актеры не постеснялись сказать, как они видят ситуацию.

С момента начала спецоперации России на Украине многие знаменитые личности не постеснялись открыто высказать свою позицию относительно этих событий.

Впрочем, некоторые артисты предпочли хранить молчание на этот счет, лишь сказав, что их дело — развлекать народ, дескать, в этом они не сильны, но всем желают мира.

Так себя повели ведущая Ольга Бузова и оперная певица Анна Нетребко. И если первая в ответ лишь получила волну негатива в социальных сетях, с дивой стали разрывать контракты европейские театры, ссылаясь на то, что на «недостаточно дистанцировалась» от событий.

Актриса комедийного жанра Марина Федункив тоже решила не портить отношения ни с кем.

«Друзья! Я четко решила, что мой контент — это не про политику и не про экономику, большинство от меня ждет исключительно какого-то позитива и оптимизма, особенно в непростые времена. И как бы я себя не ощущала — это мои личные чувства и эмоции, а людям я должна стараться поднимать настроение и дальше», — написала артистка в личном блоге.

«Эко вас прижали походу. А изначально было что-то искреннее и настоящее», «Сцыкотно?», «Отписка», «Сейчас нам не до шуток», — ответили люди в комментариях.

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