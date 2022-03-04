И сразу кадры в Сеть сливать? Бородина подняла на смех маму, которая замешкалась в респектабельном авто

Отправляясь в отпуск, нужно брать с собой не только «правильных» подруг, но и родственников. Многие помнят, как Клава Кока засмеяла Ольгу Бузову, которая позволила себе расслабиться вместе с приятельницей.

Ведущая шоу «Звезды в Африке» никак не ожидала, что ее подружка будет снимать в этот момент и выставлять кадры в Сеть. Напомним, Ольга Бузова после этого отписалась в социальных сетях от Клавы Коки.

Ксения Бородина решила тоже развлечь подписчиков забавными, на ее взгляд, кадрами. Звезда, будучи на отдыхе в Дубае со своей семьей, повеселилась над мамой, которая никак не могла справиться с ремнем безопасности в респектабельном авто.

Родительница, смущаясь, долго ковырялась в замке и слышала лишь в помощь комментарии водителя. Ксения в этот момент была занята: снимала мать для Instagram.

«Мама и «Лексус», — подписала она одну stories.

Потом, опомнившись, уточнила: «Это была Тесла».

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