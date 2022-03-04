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«Не волнуйтесь»: Андрей Черкасов рассказал, как они с женой будут возвращаться с Мальдив

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его супруга Кристина в ближайшее время планируют оказаться в Москве.

«Не волнуйтесь»: Андрей Черкасов рассказал, как они с женой будут возвращаться с Мальдив
Андрей Черкасов с женой Кристиной. Фото: instagram.com/cherkasov119/

Поклонники переживают за ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова и его жену Кристину, которые сейчас отдыхают на Мальдивах.

Аудитория звезды почему-то решила, что у Черкасовых должны возникнуть какие-то трудности, связанные с их возвращением в Москву, где родителей ждет маленький сын Святослав.

«Не волнуйтесь — авиасообщение с Мальдивами стабильно. Нам скоро домой, но я уже хочу сюда вернуться», — написал Андрей Черкасов.

Он добавил, что искренне надеется на лучшее и старается сохранять позитив, несмотря на сложную обстановку в мире.

«Вообще, я реалист, но в сложные времена нужно быть оптимистом! Верьте в лучшее! Верьте в себя и в свои силы! Я в вас верю!» — обратился к подписчикам Андрей Черкасов.

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«Дом-2»Андрей ЧеркасовКристина ОслинаМальдивыотдых