«Не волнуйтесь»: Андрей Черкасов рассказал, как они с женой будут возвращаться с Мальдив

Поклонники переживают за ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова и его жену Кристину, которые сейчас отдыхают на Мальдивах.
Аудитория звезды почему-то решила, что у Черкасовых должны возникнуть какие-то трудности, связанные с их возвращением в Москву, где родителей ждет маленький сын Святослав.
«Не волнуйтесь — авиасообщение с Мальдивами стабильно. Нам скоро домой, но я уже хочу сюда вернуться», — написал Андрей Черкасов.
Он добавил, что искренне надеется на лучшее и старается сохранять позитив, несмотря на сложную обстановку в мире.
«Вообще, я реалист, но в сложные времена нужно быть оптимистом! Верьте в лучшее! Верьте в себя и в свои силы! Я в вас верю!» — обратился к подписчикам Андрей Черкасов.
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