«Не снимал никогда и не собираюсь!»: Сарик Андреасян не стал молчать после возмущений Надежды Сысоевой

Режиссер резко высказался в адрес артистки, которая пожаловалась на то, что не сможет работать в Голливуде.

Продюсер Сарик Андреасян оставил в своем микроблоге ответ бывшей участнице Comedy Club Надежде Сысоевой. Знаменитость заявил, что никогда не собирался снимать в своих фильмах актрису.

Андреасян с ироничной интонацией обратился к Сысоевой.

«Наденька, ты ж моя хорошая! Я тебя не снимал никогда и не собираюсь! Езжай в Голливуд, там твой талант оценят! Мы еще не доросли до тебя! Еще можно во Львов вместе с Крапивиной. Будете поднимать местный театр эстрады!» — заявил режиссер.

Артистка оправдалась за свои ранее опубликованные слова. Надежда Сысоева отметила, что не выступала против своей страны. Как это могло показаться кинодеятелю:

«Сарик Андреасян, хотела написать «ничего личного», но это уже лично! Твое имя нарицательное! Имя злого и, как я вижу по твоим словам, не человека. Я русская! Я люблю Россию! А от тебя вонь!»

Напомним, ранее Надежда Сысоева рассказала о своем отчаянии. Актриса призналась, что планировала работать в Голливуде с Уиллом Смитом. Однако из-за санкций Запада Сысоева может больше не мечтать о карьере в Голливуде.

Примечательно, что знаменитость упомянула имя режиссера Сарика Андреасяна в своей жалобе. После чего и начался конфликт между знаменитостями.

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