«Даже до паралимпийцев добрались!»: Сергей Жуков возмутился атаке хейтеров

Звезда группы «Руки Вверх!» призвал быть более толерантными хотя бы к людям с ограниченными возможностями.

Исполнитель Сергей Жуков заступился за паралимпийцев. Знаменитость не понимает, почему из-за сложившейся ситуации в мире должны страдать люди с ограниченными возможностями.

Жуков ужаснулся, сколько негативных комментариев появляется в социальных сетях в последнее время:

«Я читаю, что пишут разным людям под постами в комментариях, не важно даже, какую точку зрения поддерживает человек, и везде столько злобы. Ощущение, что все друг друга ненавидят. Хейт, оскорбления, ненависть. Так нельзя! Ну мы же все в первую очередь люди! Остановитесь, ну правда!»

«Посмотрите, куда все это идет? Слушайте, ну даже до паралимпийцев добрались! Ну вы серьезно? Люди с ограниченными возможностями! Они всю жизнь боролись, чтобы иметь возможность жить максимально полной жизнью. Для многих из них Паралимпийские игры — главный стимул жизни. Они виноваты в происходящем? Ребята с инвалидностью, многие без рук и ног, они? Правда? Всем будет хорошо, если им будет теперь плохо? Так это работает?» — возмущался Жуков в личном микроблоге.

Напомним, ранее 11-летний сын Сергея Жукова представил свой новый клип.

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