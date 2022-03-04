«Такая хорошенькая!»: Волочкова в боди по фигуре сверкнула прелестями

Анастасия Волочкова, как и многие знаменитости, сейчас получает немало хейта в Instagram, люди словно пытаются выплеснуть свой стресс на других.

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Балерина пока старательно держит оборону, ни разу не сорвавшись до ругани или перепалки с фолловерами.

«Зачастую я узнаю придуманную и выдуманную обо мне информацию, и диву даюсь. Насколько у многих изощренная фантазия. И ведь чаще всего на себя берут смелость судить, осуждать, злословить и указывать, как жить или с кем и что делать, люди, не знающие человека лично и не знающие его вообще.

Давайте будем добрее друг к другу. В общении и в поступках. В сложные времена необходимо объединяться добротой, светом души, творчеством, музыкой. И, главное, людьми оставаться при любых обстоятельствах. Берегите себя и любимых», — по-доброму попыталась усмирить подписчиков Волочкова.

Под этим текстом артистка разместила фотографию в боди, которое показало стройность ее линий.

«Такая хорошенькая!» «Настюша! Очень достойная и красивая! Справедливая и честная!», «Можно еще фото в шпагате? Просто у вас фигура изящная и на нее можно любоваться вечно», — откликнулись почитатели в комментариях.

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