Белый верх и черный низ: Мирослава Карпович в рваной рубашке и джинсах слоучах встретилась с подругами

Исполнительница роли самой старшей сестры в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала в Stories личного микроблога фотографию со встречи с подругами. Примечательно, что для досуга с приятельницами знаменитость выбрала необычную рубашку.

Карпович отдала предпочтение молочной рубашке, которая состояла из топа и отдельных рукавов с воротничком. К такому разорванному изделию Мирослава добавила свободные джинсы черного цвета. К слоучам актриса подобрала пальто такого же оттенка.

А завершили образ Карпович золотистые серьги-конго и кольцо с крупным зеленым камнем.

«Спасибо, что у нас есть поводы, чтобы видеться, по причинам и без», — прокомментировала фото Карпович.

Напомним, ранее Мирослава Карпович отправилась на шопинг в песочном тренче и берете. Актриса призналась в любви стилю парижанок.

Экс-возлюбленная артиста Павла Прилучного побаловала себя обновками. Мирослава скомбинировала классические вещи с более спортивными джинсами и кедами.

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