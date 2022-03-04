«Надо придать более жесткую структуру»: Виктория Боня скомбинировала пушистый топ и кардиган с мягкой юбкой

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Виктории Бони появилась фотография в образе с короткой твидовой юбкой и вязаным топом с кардиганом.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна рассказала, как улучшить аутфит Виктории Бони.

«Если рассматривать образ Виктории Бони в контексте домашней обстановки, он вполне уместен. Если же мы подразумеваем выход в этом на улицу, в общество, то, конечно, надо придать более жесткую структуру образу. Так как он слишком расслабленный», — отметила стилист.

«Юбка из более зимнего гардероба. Поэтому можно было использовать шелковистую поверхность изделия. Это хорошо бы комплектовалось с верхней, достаточно объемной двойкой в виде топа и джемпера на пуговицах», – подсказала специалист в мире моды.

Аксессуары Боне понравились стилисту. Вот только часы, по мнению Алсу Арны, не вписываются в образ.

«Чем заменить топ, чтобы скрыть какие-то нюансы фигуры? Я рекомендую боди по фигуре с глубоким декольте. Если мы говорим про обувь, то это могут быть и кружевные ботинки, вариант с перфорированной кожей. Они могут быть акцентных цветов. Например, цвета фуксии. Либо может продолжаться белая гамма. Пуговицы на джемпере позволяют использовать обувь с жемчугом», — резюмировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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