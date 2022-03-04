Запашный об украинских артистах: «Деньги закончились, приехал в Россию, заработал деньги и назад, обливать нас грязью»

Дрессировщик посоветовал внимательнее присмотреться к кумирам и запомнить то, что происходит в настоящий момент.

Артист цирка Эдгард Запашный резко раскритиковал украинских артистов, которые поливают грязью наших соотечественников. Дрессировщик посоветовал внимательнее присмотреться к кумирам и запомнить то, что происходит в настоящий момент.

«Очень много людей пишут гадости и при этом работают в нашей стране и снимаются в нашем кино, появляются на федеральных каналах. Так быть не должно. А то получается: деньги закончились, приехал в Россию, заработал деньги — и назад обливать нас. Не нравится? Чемодан-вокзал, до свидания!» — отметил Запашный Teleprogramma.pro.

Такого же мнения и Вика Цыганова. Певица считает, что таким людям больше не место в России.

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