Как приготовить блинчики с мясом и грибами
Видео
Что подарить на 8 марта
Видео

Запашный об украинских артистах: «Деньги закончились, приехал в Россию, заработал деньги и назад, обливать нас грязью»

Дрессировщик посоветовал внимательнее присмотреться к кумирам и запомнить то, что происходит в настоящий момент.

Запашный об украинских артистах: «Деньги закончились, приехал в Россию, заработал деньги и назад, обливать нас грязью»
Артист цирка Эдгард Запашный. Фото: Инстаграм

Артист цирка Эдгард Запашный резко раскритиковал украинских артистов, которые поливают грязью наших соотечественников. Дрессировщик посоветовал внимательнее присмотреться к кумирам и запомнить то, что происходит в настоящий момент.

«Очень много людей пишут гадости и при этом работают в нашей стране и снимаются в нашем кино, появляются на федеральных каналах. Так быть не должно. А то получается: деньги закончились, приехал в Россию, заработал деньги — и назад обливать нас. Не нравится? Чемодан-вокзал, до свидания!» — отметил Запашный Teleprogramma.pro.

Такого же мнения и Вика Цыганова. Певица считает, что таким людям больше не место в России.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Эдгард ЗапашныйЭдгард Запашный последние новости