Блондин с шикарным чубом: Александр Жулин показал, как выглядел в молодости

Прославленный фигурист и тренер Александр Жулин дал понять, что испытывает в эти дни чувство ностальгии.

Спортсмен поделился в микроблоге архивным снимком, на котором предстал совсем молодым мужчиной.

Александр Жулин тогда был блондином с густой шевелюрой и вихрастым чубом. На фото он облачен в черную кожаную куртку, которую сочетал с белым шарфом и темными очками.

«Перебираю фотоальбомы», — подписал кадр Александр Жулин.

Поклонники фигуриста признались, что и в молодости, и сейчас он был и остается хорош собой.

«Именно по такому Александру Жулину мы и сходили с ума», «Красавец, а нынешний еще лучше, такой мужественный», «Саша, ты сейчас хорош! С возрастом все меняются», «Александр! Вы такой модник!» — высказались в Сети.

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