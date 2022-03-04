«Иду работать»: Ольга Бузова покрасовалась в облегающем мини-платье с прорезями и широким ремнем

Поющая телеведущая Ольга Бузова не так давно вернулась из Африки. На жарком континенте она принимала участие в съемках программы «Звезды в Африке» в качестве ведущей этого реалити-шоу.

Приехав в Москву, Ольга Бузова тут же окунулась в работу. Ее ждали выступления и съемки.

В эту пятницу у звезды, судя по всему, вновь работа в каком-то проекте. И именно ради нее она облачилась в дерзкий наряд.

36-летняя Ольга Бузова поделилась в сторис микроблога видео, на котором предстала в черном обтягивающем мини-платье. Пикантности образу придавали прорези в области декольте, плеч и живота.

Дополнительный акцент на талии Ольга Бузова сделала с помощью широкого ремня.

В кадре теледива обратилась к своим поклонникам, поблагодарив их за теплые слова в ее адрес.

«Хочу еще раз сказать вам большое спасибо за ваше огромное количество приятных слов. Иду работать. Такой вот у меня образ. Желаю всем хорошего дня», — сказала Ольга Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.