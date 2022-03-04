«Мы должны сегодня быть вдвоем»: Алибасов воссоединился с Шукшиной на променаде с собачкой

Продюсер и актриса расстались официально в сентябре прошлого года.

Руководитель группы «На-На» Бари Алибасов официально развелся со своей женой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной в сентябре прошлого года. Брак продержался чуть меньше трех лет, хотя тепло дружили они еще с 90-х годов.

Судя по всему, накаленная обстановка в мире вновь сплотила бывших супругов. Продюсер отметился на променаде с собачкой в компании бывшей жены.

Бари Каримович сообщил в личном блоге, что их встреча была теплой. На обнародованном в Сети кадре он нежно обнимает экс-супругу за плечи.

Фотографию, сделанную на прогулке, Бари Алибасов наложил для социальных сетей на песню «На-На», где звучат слова: «Мы должны сегодня быть вдвоем. Может, это больше, чем любовь». Шоумен продолжил мысль композиции, написав в микроблоге: «А Лида больше, чем любовь».

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