«Больше никого у Маши нет»: как Хакамаде «не съехать с катушек» помогает ее «особенная» дочь

Наследница Ирины Хакамады страдает синдромом Дауна и о ней нужно заботиться постоянно.

Сейчас многие люди переживают сложный период в плане душевного равновесия. Известный психолог и ведущий Михаил Лабковский дал несколько бесплатных советов, как не сломаться морально в текущих обстоятельствах, рекомендуя обратить свои силы на людей, которым еще хуже.

Ирина Хакамада рассказала, как ей самой удается «не съехать с катушек», хотя ей очень непросто.

«Первое, что мне помогает – это ответственность за свое здоровье, за свою нервную систему. Второе – ответственность за ребенка. У меня ребенок с синдромом Дауна, это вечный ребенок при мне, и я должна быть здоровой. И это меня держит в балансе. Я всегда помню, что больше никого у Маши нет», — прокомментировала Хакамада.

Она считает, что очень важно сейчас найти свои корни, сплотиться семьей и заботиться друг о друге.

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