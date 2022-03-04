«Мне с ним очень сильно повезло»: Маша Кохно из «Дома-2» показала красавца-брата

Бывшая участница «Дома-2» Маша Кохно в эти дни отдыхает в Египте. Блондинка наслаждается теплой погодой и солнцем.

В Шарм-Эль-Шейхе Мария Кохно проводит время вместе с мамой, но не забывает и о другом своем близком родственнике — старшем брате Сергее.

Накануне у него был день рождения, и Мария Кохно публично поздравила брата, разместив совместное с ним фото в микроблоге.

«Он самый прекрасный брат, замечательный отец и самый лучший сын. Мне с ним очень сильно повезло. Я его очень сильно люблю. А сейчас еще особеннее, так как в наше время ценность мужчин стоит на первом месте. Так хочется уберечь всех мужчин нашей планеты», — написала Мария Кохно под снимком с братом.

Экс-участница «Дома-2» добавила, что любит брата и гордится им.

Поклонники Маши Кохно отметили, что у нее и Сергея, безусловно, есть сходство. Оба с голубыми глазами и скуластыми лицами. Подписчики пришли к выводу, что Сергей — настоящий красавец.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.