Звезда TikTok с пятью миллионами подписчиков стала новой участницей «Холостяка»

26-летняя Юлия Голыгина будет бороться за внимание сразу двух женихов проекта.

Эксперт по продвижению блогов в TikTok и автор книги «Хакни TikTok: путь от 0 до 5000000» Юлия Голыгина оказалась в новом сезоне проекта «Холостяк».

Напомним, 12 марта на ТНТ стартует любимое многими телезрительницами реалити-шоу «Холостяк». Имена главных героев были известны уже давно. Фермер Александр Гранков и финансист Димаш Адилет познакомятся с 21 красавицей.

Имена участниц же остаются под пеленой тайны. Однако некоторые претендентки на роль победительницы в финале «Холостяка» уже известны. Например, блогер Юлия Голыгина.

«На «Холостяк» я пошла за эмоциями. Я сказала об этом сразу же, прямо на кастинге. Не знаю, получится ли у меня влюбиться в одного из холостяков, но если да — это будет приятный бонус от участия в шоу. В любом случае мне интересно приехать в другую страну, познакомиться с 20 девушками и двумя мужчинами, узнать их характеры и несколько месяцев быть частью настоящего приключения», – призналась Юлия в беседе starhit.ru.

Напомним, ранее сайт Teleprogramma.pro рассказывал о втором герое шоу «Холостяк». Бизнесмен из Казахстана с европейским образованием Димаш Адилет составит конкуренцию фермеру Александру Гранкову.

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