Кейт Миддлтон вышла на публику в неактуальной обуви

Жена принца Уильяма — Кейт Миддлтон — презентовала устаревший образ. Королевская особа выбрала ботильоны, которые вышли из моды.

Стало известно, что во вторник, 1 марта, Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались в Уэльсе. Королевская чета прибыла туда для того, чтобы отметить День святого Давида и поучаствовать в проекте «Зеленый купол королевы». Мероприятия были приурочены к 70-летию царствования Елизаветы II.

К слову, Кейт Миддлтон появилась на праздниках в темно-зеленом свитере с высоким горлом и приталенном пальто. Также герцогиня Кембриджская выбрала черные скинни-джинсы, кожаные перчатки, а в качестве обуви надела замшевые ботильоны на каблуках Aquatalia. Такая обувь стоит более 42 тысяч рублей. Об этом сообщили в Daily Mail.

Отметим, что Кейт Миддлтон уже не в первый раз надевает ботильоны устаревшего фасона. Впервые королевская особа появилась в этой обуви в 2011 году на официальной помолвке с принцем Уильямом.

Напомним, ранее дочь Кейт Миддлтон выбрала свою будущую профессию. Еще в начале пандемии принцесса Шарлотта захотела стать медсестрой. А когда заболела ее бабушка — королева Елизавета II, — будущая кронпринцесса окончательно определилась с профессией мечты.

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