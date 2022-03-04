Виктория Бэкхем показала, как сочетать модные оливковый и сиреневый цвета

Зарубежная певица и дизайнер Виктория Бэкхем презентовала свежий фэшн-образ с оливковыми и сиреневыми акцентами.

В последних Stories личного микроблога жены футболиста Дэвида Бекхэма появилась фотография ее нового модного аутфита. Виктория Бэкхем отдала предпочтение блузке с V-образным вырезом цвета сирени. К ней дизайнер добавила оливковые брюки со стрелками в пол.

Виктория дополнила образ модными аксессуарами в виде коричневого ремешка Balenciaga с золотой пряжкой, а также бордовой сумкой с золотыми деталями и очками с крупной оправой.

Поверх блузки Бэкхем накинула серый пиджак в клетку с крупными пуговицами.

Виктория Бэкхем для многих является примером правильного стиля. А ее новый образ в очередной раз доказал, что Виктория — модная икона, которая не боится экспериментировать.

Напомним, ранее муж Виктории Бэкхем — футболист Дэвид Бекхэм — отметил Масленицу. Вместе с дочерью британский спортсмен напек русские блины. Дэвид признался, что всегда отмечал этот праздник.

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