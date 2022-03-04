75 000 долларов потребовала с Меган Маркл ее сестра и рассказала, как на самом деле они жили в детстве

Саманта Маркл заявила, что все рассказы о бедном прошлом герцогини — не более чем выдумки.

Год назад Меган Маркл и принц Гарри дали резонансное интервью популярной телеведущей Опре Уинфри.

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В нем, а также в автобиографической книге «В поисках свободы» герцогиня Сассекская рассказала о своем бедном детстве, заявила, что с 13 лет начала работать, добившись всего сама, и обидчиво сказала про отца, который не приехал вести ее к алтарю на свадьбе.

Это сильно возмутило сводную сестру Меган Маркл Саманту Маркл — ровно на 75 000 долларов. Именно такую сумму она теперь требует через юристов от родственницы за «ложные и злонамеренные заявления».

По мнению Саманты Маркл, детство у них с Меган было прекрасным и весьма обеспеченным. Их отец оплачивал ей обучение в элитной школе, уроки танцев и актерского мастерства, благодаря которым она добилась успехов на профессиональном поприще. А приехать родитель на свадьбу просто не смог.

«Он перенес два сердечных приступа за несколько недель до свадьбы», — процитировал судебный иск Саманты Маркл Page Six.

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