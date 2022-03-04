«Все мысли были в другом месте»: Ксения Бородина высказалась об испорченном отпуске в Дубае

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина несколько дней провела вместе с дочками Марусей и Теоной в Дубае.

Теледива наслаждалась теплой погодой, пляжами и вкусной едой. Но тем не менее Ксения Бородина считает свой отпуск испорченным.

Конкретной причины она не назвала, но все и так понимают, о чем идет речь.

«Завтра я возвращаюсь домой, отдохнуть не получилось, все мысли были в другом месте… Но приняла решение вернуться в Instagram, общаться тут с вами, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — обратилась Ксения Бородина к своей аудитории в Instagram.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина сформулировала для себя правило поведения в это непростое для всех время.

«Я вас люблю. Люблю свою Родину, люблю свою семью, люблю близких, друзей. Могу сказать честно: сначала все эти гадости меня привели в ужас, потом я все отпустила и поняла, что мне нужны силы на равновесие в семье, а не переубедить кого-то в Интернете», — добавила Бородина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.