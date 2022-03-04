Корнелюк назвал количество детей, которых хотел бы «настрогать» с женой

По словам музыканта, в молодости он крутил романы с поклонницами.

Музыкант Игорь Корнелюк признался, что в молодости изменял своей жене Марине, с которой вместе уже 40 лет. Они сыграли свадьбу с женой еще будучи студентами, но во время гастролей он порой был неверен любимой. Крутил романы с поклонницами.

В браке у Игоря Корнелюка и Марины родился всего лишь сын — Антон. Он не пошел по стопам отца и стал заниматься вовсе не музыкой, как мечтал звездный папа, а компьютерными технологиями.

«Я жалею о том, что у нас с Мариной сын только один. Несмотря на то что нам с Мариной очень тяжело жилось по молодости, я бы настрогал много-много-много детей. Чтобы их было штук восемнадцать». Игорь Корнелюк

Напомним, что Игорь Корнелюк не раз говорил, что во всем поддерживает сына. При этом наследник, как уверял певец, часто просит у него денег. Музыкант верит, что когда-нибудь Антон уже будет сам себя содержать, сообщает 5-tv.ru.

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