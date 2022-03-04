«У Ротару начали дрожать руки»: жена Резника рассказала, как певица спонсировала националистов

Ирина еще в 2014 году заявила, что власть на Украине — в руках непорядочных людей.

Жена поэта-песенника Ильи Резника Ирина заявила, что для нее спокойная жизнь закончилась в 2014 году, когда она первая рассказала о происходящем в Донбассе. Ей посыпались угрозы от националистов.

«А что сейчас началось? У Софии Ротару начали дрожать руки, когда она публиковала пост в «Инстаграме». Она желает победы националистам и бойцам ВСУ, которых все время спонсировала, зарабатывая на гастролях в России и выступая в «огоньках». Ирина Резник

Как отметила Ирина Резник, ей очень понравился жест актера Марата Башарова. Он опубликовал архивный снимок с президентом России Владимиром Путиным в начале спецоперации, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Марат Башаров вскоре лишился своей работы в театре «Школа современной пьесы». Он считает, что причиной стала именно фотография с Путиным. Впрочем, худрук Иосиф Райхельгауз заявил, что Марат Башаров потерял работу из-за своих регулярных загулов.

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