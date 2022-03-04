Раньше блистал в кино, а теперь забыт? Как выглядит резко сдавший Анатолий Пашинин

Украинский актер когда-то с успехом снимался в России, а теперь изливает желчь, сидя на кухне без дела.

В былые времена Анатолий Пашинин считался востребованным актером. Он блистал в кино, зарабатывая неплохие гонорары в нашей стране. Ну а потом артист бежал на Украину, присоединившись к националистам, пишет «Комсомольская правда».

Однако спустя время, Анатолий все-таки захотел вернуться к мирной жизни, и естественно, к съемкам в кино. Вот только как актер Пашинин оказался никому не нужен. Денег у обнищавшего Анатолия почти нет. Теперь актер прозябает на крошечной кухоньке всеми забытый. Но продолжает ссыпать едкими словами в адрес россиян.

Актер, кстати, заметно сдал за последние годы. Даже куцая седая борода не скрывает худобы впавшего лица. Под глазами темные круги с мешками, волосы топорщатся во все стороны, на лбу глубокие борозды морщин.

От былого успешного красавца-актера не осталось и следа. Пашинин потерял не только своих поклонников, но и возможность сниматься в кино.

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