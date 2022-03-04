«Он фейкомет какой-то!»: дочь Марковой раскритиковала Садальского после истории с могилой мамы

Дочь актрисы Риммы Марковой Татьяна Никитина заявила, что актер Станислав Садальский откровенно бредит, когда говорит о заброшенной могиле ее матери.

«Сколько можно верить Садальскому, вы с ума сошли? Он же фейкомет какой-то! Все, что он говорит, это чушь собачья. Ничего такого там и близко нет! Я могу вам прислать фото, но у меня нет ни сил, ни времени. Если вы опираетесь на то, что говорит Садальский, мне с вами не о чем говорить!» Татьяна Никитина

Как отметила Татьяна Никитина, у нее есть достоверные снимки могилы матери. Ничего общего с фотографиями Садальского там и близко нет. По ее словам, актер откровенно пиарится. Она даже не верит, что он когда-то посещал могилу ее матери, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее актер Станислав Садальский публиковал снимки с могилы Риммы Марковой. Он отмечал, что она находится в последние годы в запущенном состоянии.

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