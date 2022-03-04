«Бабушка меня возненавидела»: Калашникова рассказала о конфликте с первой любовью Шаляпина

Как отметила певица, поэтесса Алла Пеняева до сих пор ведет себя неадекватно.

Певица Анна Калашникова заявила, что первая любовь музыканта Прохора Шаляпина поэтесса Алла Пеняева, которой сейчас уже 77 лет, давно ведет себя неадекватно. У них не раз возникали конфликты.

«Эта бабушка сразу меня возненавидела. Я думаю, она до сих пор питает какие-то чувства к Шаляпину. Даже, когда мы с Прохором расстались, она вела себя неадекватно». Анна Калашникова

Как отметила Анна Калашникова, однажды она столкнулась с Аллой Пеняевой в Останкино. Пенсионерка накинулась на нее со словами: «Уходи, змея подколодная!» Лишь с помощью охраны поэтессу удалось усмирить.

По словам Калашниковой, Пеняева до сих пор безответно влюблена в Шаляпина, поэтому и распускает слухи будто-то бы они снова вместе, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в свое время Алла Пеняева подарила Прохору Шаляпину квартиру в центре Москвы. Сам музыкант сейчас ее сдает. Он не раз признавался, что именно с Пеняевой, которая старше его на 39 лет, у него приключилась первая настоящая любовь.

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