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«Бабушка меня возненавидела»: Калашникова рассказала о конфликте с первой любовью Шаляпина

Как отметила певица, поэтесса Алла Пеняева до сих пор ведет себя неадекватно.

«Бабушка меня возненавидела»: Калашникова рассказала о конфликте с первой любовью Шаляпина
Анна Калашникова. Фото: Globallookpress.com

Певица Анна Калашникова заявила, что первая любовь музыканта Прохора Шаляпина поэтесса Алла Пеняева, которой сейчас уже 77 лет, давно ведет себя неадекватно. У них не раз возникали конфликты.

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин. Фото: Globallookpress.com

«Эта бабушка сразу меня возненавидела. Я думаю, она до сих пор питает какие-то чувства к Шаляпину. Даже, когда мы с Прохором расстались, она вела себя неадекватно».

Анна Калашникова

Как отметила Анна Калашникова, однажды она столкнулась с Аллой Пеняевой в Останкино. Пенсионерка накинулась на нее со словами: «Уходи, змея подколодная!» Лишь с помощью охраны поэтессу удалось усмирить.

Алла Пеняева с молодыми поклонниками
Алла Пеняева с молодыми поклонниками. Фото: instagram.com/maksromanovactor/

По словам Калашниковой, Пеняева до сих пор безответно влюблена в Шаляпина, поэтому и распускает слухи будто-то бы они снова вместе, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в свое время Алла Пеняева подарила Прохору Шаляпину квартиру в центре Москвы. Сам музыкант сейчас ее сдает. Он не раз признавался, что именно с Пеняевой, которая старше его на 39 лет, у него приключилась первая настоящая любовь.

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