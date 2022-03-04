Если мама Алла проспала завтрак! Галкин накормил двойняшек бутербродами с копченной колбаской и оливками

Шоумен Максим Галкин поделился в микроблоге домашними кадрами, подловив детей на кухне. Видимо, Алла Пугачева проспала завтрак. Поэтому вместо жидкой кашки овсянки восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза за обе щеки уплетали бутерброды с колбаской.

Такой перекус на скорую руку для своих маленьких второклассников приготовил Максим, позаботившись о том, чтобы двойняшки не сидели в школе за партами на пустой желудок.

Кстати, Примадонна иногда разрешает детям полакомиться сервелатом или сосисками. Певица хотя и придерживается правильного питания, не видит ничего особенного в том, что Лиза и Гарри едят бутерброды на завтрак, как это делают многие в самых обычных семьях.

«Ммм… у нас традиционный ранний завтрак перед школой! Сейчас покажу… ой, как у нас тут аппетитно! Прелесть», — отметил шоумен.

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