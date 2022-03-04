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Анна Кошмал из «Сватов» напомнила россиянам об экономических санкциях со стороны Запада

Украинская актриса занимается откровенной пропагандой из бомбоубежища.

Анна Кошмал из «Сватов» напомнила россиянам об экономических санкциях со стороны Запада
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram регулярно выкладывает кадры «зверств» российских солдат, занимаясь откровенной пропагандой и стараясь стравить братские народы.

Пост Анны Кошмал
Пост Анны Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

В последнее время она изменила тактику. Стала давить на экономические санкции, которые будут применены в самое ближайшее время к жителям России. В частности, она посоветовала всем ознакомиться с мнением российского экономиста, доктора университета Чикаго Максима Миронова.

Заметим, что сама Анна Кошмал с близкими пережидает непростые времена в бомбоубежище.

«Бомбоубежище, в котором мы прячемся, построено сразу после окончания Второй мировой войны. Мама моего мужа играла маленькой рядом с ним и всех детей оно очень пугало, потому что это что-то связанное со страшными временами. Никто не мог подумать, что почти через сотню лет, оно вновь будет выполнять свое назначение».

Анна Кошмал

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Анна КошмалАнна Кошмал последние новостиВладимир ПутинДонбассСериал "Сваты"