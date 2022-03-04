Анна Кошмал из «Сватов» напомнила россиянам об экономических санкциях со стороны Запада

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram регулярно выкладывает кадры «зверств» российских солдат, занимаясь откровенной пропагандой и стараясь стравить братские народы.

В последнее время она изменила тактику. Стала давить на экономические санкции, которые будут применены в самое ближайшее время к жителям России. В частности, она посоветовала всем ознакомиться с мнением российского экономиста, доктора университета Чикаго Максима Миронова.

Заметим, что сама Анна Кошмал с близкими пережидает непростые времена в бомбоубежище.

«Бомбоубежище, в котором мы прячемся, построено сразу после окончания Второй мировой войны. Мама моего мужа играла маленькой рядом с ним и всех детей оно очень пугало, потому что это что-то связанное со страшными временами. Никто не мог подумать, что почти через сотню лет, оно вновь будет выполнять свое назначение». Анна Кошмал

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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