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Записывает обращения к гражданам России из Львова: где звезда «Сватов» Капорин пережидает спецоперацию

Известный актер и продюсер подвергся жесточайшей критике от своих же поклонников.

Записывает обращения к гражданам России из Львова: где звезда «Сватов» Капорин пережидает спецоперацию
Евгений Капорин. Фото: instagram.com/kaporin_e/

Актер и одна из главных звезд сериала «Сваты» Евгений Капорин, как только началась спецоперация России в Донбассе, поспешил укрыться во Львове. Именно оттуда он записывает видеозаписи, обращаясь, как он выражается, «к мирным россиянам».

Евгений Капорин
Евгений Капорин. Фото: instagram.com/kaporin_e/

«Мы вас, русских, не ненавидим, как бы вам этого не хотелось. Но если все продлится дальше, то я уже не знаю. У нас правительство — не бандеровцы. Если вы будете молчать, то количество жертв будет только увеличиваться. К сожалению. Это крик души».

Евгений Капорин

Между тем в комментариях Евгению Капорину советуют оторвать зад от теплого местечка. «Евгений, что ты тут говоришь. Оторви зад. Узнай, что такой война и как восемь лет терпеть все это. Твой президент бросил вас. Не опускайся до его уровня», «Ваш президент-клоун кинул вас, продался Западу. Стал марионеткой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Тэги

Владимир ПутинДонбассЕвгений КапоринЛьвовСериал "Сваты"