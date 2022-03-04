Записывает обращения к гражданам России из Львова: где звезда «Сватов» Капорин пережидает спецоперацию

Известный актер и продюсер подвергся жесточайшей критике от своих же поклонников.

Актер и одна из главных звезд сериала «Сваты» Евгений Капорин, как только началась спецоперация России в Донбассе, поспешил укрыться во Львове. Именно оттуда он записывает видеозаписи, обращаясь, как он выражается, «к мирным россиянам».

«Мы вас, русских, не ненавидим, как бы вам этого не хотелось. Но если все продлится дальше, то я уже не знаю. У нас правительство — не бандеровцы. Если вы будете молчать, то количество жертв будет только увеличиваться. К сожалению. Это крик души». Евгений Капорин

Между тем в комментариях Евгению Капорину советуют оторвать зад от теплого местечка. «Евгений, что ты тут говоришь. Оторви зад. Узнай, что такой война и как восемь лет терпеть все это. Твой президент бросил вас. Не опускайся до его уровня», «Ваш президент-клоун кинул вас, продался Западу. Стал марионеткой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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