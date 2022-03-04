«Плохого не посоветую»: Лариса Гузеева начала пользоваться российской косметикой

Об этом телезвезда рассказала в своем инстаграме.

Пока с российского рынка уходят популярные бренды, в том числе одежды и техники, Лариса Гузеева решила посоветовать своим фанатам переходить на косметику отечественного производства.

Как призналась телеведущая, на протяжении всей зимы она пользовалась уходовой продукцией с янтарной кислотой и пудрой в составе. Об этом звезда заявила в своем инстаграме.

«Линейка очень простая и понятная (сложностей и так хватает). И еще появился новый продукт – лифтинг для кожи вокруг глаз. Плохого не посоветую, пользовалась всю зиму», — написала Гузеева.

Напомним, осенью прошлого года Лариса Гузеева перенесла коронавирус. Болезнь прошла в тяжелой форме. Восстановление, по словам телеведущей, проходит довольно долго.

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