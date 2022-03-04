Гюльфем хатун? Селен Озтюрк отстригла длинные волосы под каре и стала жгучей брюнеткой

Селен Озтюрк сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль фаворитки султана Сулеймана — Гюльфем султан. Однако находясь в гареме, она единственная не соперничала за внимание падишаха, чем и заслужила одобрение Махидевран султан и Хюррем султан. Эти две фаворитки султана Сулеймана делали все для того, чтобы «отвоевать» любовь повелителя. Так, славянская наложница падишаха сумела добиться от него никаха, став его законной женой. Махидевран о таком могла точно мечтать.

И спустя десять лет поклонники «Великолепного века» пристально следят за любимыми актерами. Если в Турции Халиту Эргенчу не давали прохода фанаты и он был вынужден передвигаться по Стамбулу исключительно на автомобиле, то отправившись в Лондон, актер тут же пересел на автобус. В Европе он чувствует себя более спокойно, тут его никто не узнает.

Такой же популярностью на родине пользуется и Селен Озтюрк. Она, кстати, сменила имидж, став походить на Клеопатру. На свежих снимках актриса позирует с необычной прической. Селен отстригла свои длинные волосы, сделав каре с густой челкой. К тому же, она стала жгучей брюнеткой. С образом Гюльфем хатун эта знойная красотка никак не вяжется. Многие поклонники едва узнали Озтюрк.

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