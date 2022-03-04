Когда без слез невозможно смотреть: Виктор Салтыков показал «Аллею ангелов» в Донбассе

Украинские националисты за время военных действий убили не один десяток детей.

Музыкант Виктор Салтыков в Instagram опубликовал снимок из Донбасса. На кадре можно увидеть «Аллею ангелов». Это стела, посвященная всем детям, убитым в Донбассе за время военных действий украинскими националистами.

«Аллея ангелов», — кратко подписал кадр Виктор Салтыков.

«Вечная память детям. Держитесь, Донбасс. Россия с вами и за вас», «Просто хочется понять, как живут те, кто этих ангелочков убивал. Даже не знаю, как их называть. Но удивляет совсем не это. Почему жители Украины не хотят этого замечать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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