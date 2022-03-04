«Потому что я русская»: Бузову затравили в Сети из-за национальности

С началом спецоперации на Украине многие звезды российского шоу-бизнеса столкнулись с травлей в соцсетях. Не обошла эта участь и самую популярную девушку страны Ольгу Бузову.

В своем инстаграме она сообщила, что ей шлют проклятия только из-за ее национальности.

«Что происходит сейчас с некоторыми людьми, я в ужасе. Сколько оскорблений, пожелания смерти пишут мне только потому, что я — русская. Меня всегда учили состраданию, и я очень, как и все мы, переживаю за то, что происходит. Я люблю людей, для меня нет разграничений по национальному признаку. Пожалуйста, давайте сохраним в себе человека», — призвала поющая телеведущая.

Также блондинка добавила, что она плохо спит, очень переживает, но продолжает работать.

Напомним, ранее в Сеть были слиты номера телефонов некоторых звезд шоу-бизнеса. После этого им посыпались звонки и сообщения с угрозами.

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