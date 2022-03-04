Андриана Лима показала округлившийся живот в Париже

Супермодель Адриана Лима воспитывает двух дочек от баскетболиста Марко Ярича, с которым она развелась после девяти лет брака в 2014-м. На днях Лима сообщила о третьей беременности, а накануне появилась на показе Balmain в Париже в рамках французской недели моды.

40-летняя экс-ангел Victoria’s Secret выбрала черное платье в пол, с высоким воротом и длинными рукавами, полностью закрыло ее тело, при этом подчеркивая фигуру. Образ дополнила золотистыми босоножками на высоком каблуке изогнутой формы. На пальцы надела широкие кольца в тон обуви.

Добавим, на показе ее сопровождал голливудский продюсер Андре Леммерс, роман с которым начался в прошлом году. Пара не спешит регистрировать отношения. Об этом пишет Hello!.

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