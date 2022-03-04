Екатерина Гусева рассказала о популярности, которая на нее обрушилась после сериала «Бригада»

Криминальный сериала «Бригада» вышел на экраны в сентябре 2002 года. Главную женскую роль в нем сыграла Екатерина Гусева. По сюжету она была женой Саши Белого, которого играл Сергей Безруков. Также в драме снялись Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Дмитрий Дюжев.

«После «Бригады» мне пришлось немного постараться, чтобы вернуть себе свое имя», — рассказала Гусева в интервью «7 Дней».

Добавим, ранее в инстаграме Сергея Безрукова появился видеоролик, в котором он вместе с Екатериной Гусевой поздравил фанатов с 20-летием сериала. Буквально за два дня публикация набрала два миллиона просмотров.

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