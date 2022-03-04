«Бог уберег! О душе подумай»: Марина Александрова призналась, о чем жалеет больше всего

Звезда сериала «Мосгаз» Марина Александрова сыграла десятки ролей в кино. По ее словам, взять все роли подряд и стать лучшей – она не стремиться. Но вот есть то, о чем Марина жалеет на самом деле. Звезда хотела бы сыграть Маргариту.

«Я переживала по поводу этой истории, и не я одна, многие актрисы переживали. Потому что мы же прекрасно понимаем, что экранизация этой книги происходит раз в 20 лет, а всем хочется сыграть Маргариту. Но очень точно сказал мой батюшка: «Ой, Марина, Бог уберег! Ты о душе подумай». И вообще, я все время повторяю, что я не актриса. Да, я в этом смысле всех обманула!» — цитируют Александрову «7 Дней».

Напомним, Марина 10 лет счастлива в браке с Андреем Болтенко. Актриса и телевизионный режиссер поженились в 2012-м после рождения своего первенца. Его назвали Андреем в честь отца. Также супруги воспитывают шестилетнюю дочь Екатерину.

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