Десятки тысяч евро: сколько украинская Верка Сердючка брала за один концерт в России

Некоторое время назад украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, перестал появляться на публике. Якобы он боролся с серьезным заболеванием. А на новый год дал первый за последние несколько лет концерт в Дубае.

По словам музыкального менеджера Кирилла Чибисова, это не так. За последние несколько месяцев Андрей несколько раз приезжал в Россию на частные вечеринки.

«За пандемию Данилко точно был в России, даже в последний год. Обычно он с группой приезжает на поезде, поэтому визит проходит тихо. Где и когда было выступление, конечно же, не скажу. Такие концерты делаются для очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее», — цитирует Чибисова Woman.ru.

больше по теме Сильно располневший Андрей Данилко в образе Верки Сердючки впервые за долгое время появился на публике Вокалист и шоумен Андрей Данилко выступил на вечеринке в Дубае.

По словам менеджера, за выступление артист берет от 65 до 80 тысяч евро. За гастроли в ОАЭ организаторы заплатили артисту 12 миллионов рублей.

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