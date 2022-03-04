«Размещена информация»: Игорь Николаев подвергся атаке хакеров

С началом спецоперации России на Украине отечественные звезды подверглись настоящему прессингу. Так, в Сеть были слиты их личные номера телефонов, после чего в адрес многих селебрити – Прохора Шаляпина, Николая Баскова, Яны Рудковской – начали поступать настоящие угрозы.

На днях хакерской атаке подвергся сайт Игоря Николаева. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Друзья! Мой официальный сайт взломан, и вместо моих песен, фотографий, статей и анонсов хакерами размещена антироссийская информация. И это наглядная иллюстрация того, как и какими средствами сейчас ведется информационная война», — сказал Николаев.

Напомним, ранее Тимати жестко ответил Максу Барских, который высказался в адрес России и пообещал больше никогда не приезжать с концертами.

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